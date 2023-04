„Raus ins Kino und nicht auf Couch gammeln“

Wir müssen endlich wieder raus ins Kino gehen und nicht auf der Couch gammeln„, appelliert Schauspielerin Sunnyi Melles im Grand Hotel de l‘Europe in Bad Gastein an das Publikum. Dass mit dem neuen “AlpenFilmFest„ das Kino im Gasteinertal endlich wieder groß geschrieben wird, goutierte die Schauspielgröße mit bester Laune - trotz äußerst anstrengender Anreise. “Es war wahnsinnig viel Verkehr auf der Strecke. Aber die Hauptsache ist, dass ich jetzt da bin", so Melles. Sie war am Montagnachmittag mit ihrer Tochter Leonille und ihrem Sohn Constantin von München losgefahren. Letzterer ist übrigens selber preisgekrönter Musikproduzent, scheute sich aber trotzdem nicht, seiner Mama in Bad Gastein helfend zur Hand zu gehen.