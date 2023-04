Tresor mit Hubwagen auf Landesstraße transportiert

Der kuriose Vorfall ereignete sich gegen 1 Uhr nachts auf der Nußdorfer Landesstraße. Als die zwei Jugendlichen bemerkten, dass der Autofahrer umdrehte, ergriffen sie sofort zu Fuß die Flucht in Richtung Oberndorf, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Den Tresor und den Hubwagen ließen die mutmaßlichen Einbrecher auf der Straße stehen. Die beiden dürften zuvor in eine Firma in Lamprechtshausen eingestiegen und den dort nicht verankerten Tresor samt Handhubwagen gestohlen haben. Die Ermittlungen laufen weiter.