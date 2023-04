Pfarrer soll in Spendengeld-Kassa gegriffen haben

Wirbel gibt es in der Weststeiermark. Ein im Seelsorgeraum Voitsberg tätiger Geistlicher - der Name ist der Redaktion bekannt - steht unter dem Verdacht, Spendengeld aus Opferstöcken veruntreut zu haben. Über einige Jahre, so heißt es in der betroffenen Pfarre, habe es Unregelmäßigkeiten bei Abrechnungen gegeben, ein Mesner daraufhin Alarm geschlagen.