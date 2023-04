Maria Brettfall: Eine Rundtour für Leib und Seele

Ein Blick in die Kirche und ins Tal

Vor der Stärkung für den Leib sollte jene für die Seele erfolgen: Ein Blick in die Kirche ist obligat, ebenso der Tiefblick von der Aussichtsplattform unterhalb nach Strass, ins Zillertal, ins Unterinntal, Rofan und in die Brandenberger Alpen. Ein Fußweg leitet zuletzt wieder in wenigen Minuten hinunter zum Parkplatz.