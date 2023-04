Das war das Easter Concert auf der Ischgler Idalp

Am 9. April feierten über 20.000 begeisterte Wintersportler in Ischgl ihr ganz besonderes Ostergeschenk: Sonne, Schnee und mit Sido eine Deutschrap-Ikone beim Top of the Mountain Easter Concert auf der Ischgler Idalp. Auf 2320 Höhenmetern in der Silvretta Arena zelebrierte der Rapper sein Ischgl Debüt mit Hits wie „Bilder im Kopf“, „Augen auf“ oder „Schöner Tag“.