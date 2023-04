Anwalt verweigerte Kontrolle im Bezirksgericht

Auch Rechtsanwälte müssen sich an die Hausordnung der Justizgebäude und an Anweisungen des Sicherheitspersonals halten: Dies lernte nun ein Jurist aus Vorarlberg, der sich beim Eintritt in das Salzburger Bezirksgericht nicht kontrollieren lassen wollte. Der Vorfall ist bereits am 11. Dezember 2017 passiert: Damals hatte sich der Rechtsanwalt der Sicherheitskontrolle durch Wachpersonal widersetzt und sich „widerrechtlich Zutritt in das innere Foyer des Gerichtes“ verschafft, heißt es in der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes. Deshalb hatte ihn der Disziplinarrat der Rechtsanwaltskammer im Juni 2021 zu einer Geldbuße in Höhe von 1000 Euro verdonnert.