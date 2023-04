Klimabonus: Postler soll Gutscheine kassiert haben

Nach Entlassung Autoschlüssel mitgenommen

In der Anklageschrift werden dem 29-Jährigen noch weitere Delikte zur Last gelegt. Er soll auch aus einem Brief eine Kreditkarte entfernt haben sowie in dem Postverteilzentrum im Mostviertel aus einer Brieftasche Geld gestohlen haben. Nachdem er von internen Ermittlern ertappt worden war, wurde der Mann gefeuert - bei seinem Abgang soll er dann auch den Autoschlüssel seines Dienstfahrzeugs entwendet haben.