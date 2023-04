Leidenszeit hat für Ex-Austrianer endlich ein Ende

Der Ex-U21-Teamspieler machte eine sehr harte Zeit durch, durfte in Bosnien nach knapp drei Jahren wieder einmal im Kasten in einer 1. Liga stehen. In Mostar wurde er super aufgenommen und blüht richtig auf: „Die Stadt lebt für den Verein, Präsident und Sportdirektor sind bei jedem Training. Die Menschen gratulieren dir nach Erfolgen. Da gibt’s auch mal Kaffee und Kuchen aufs Haus“, lacht Osman.