Es grünt so grün, wenn die Mur-Auen erblühen

Schiffsmühle und Murfähre

Wandern am Wasser ist immer ein Erlebnis, wobei uns dieser Tipp zu zwei Kulturdenkmälern führt: Die bekannte Schiffsmühle in Mureck und die Murfähre bei Weitersfeld sind auch beliebte Touristenziele. Bei der Murfähre handelt es sich um einen außergewöhnlichen und mehr als 150 Jahre alten Grenzübergang, der je nach Wasserstand und Wetterbedingungen genutzt werden kann. Wer auf die slowenische Seite will, muss den Fährmann über die Bedarfsglocke rufen und wird kostenlos befördert.