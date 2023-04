120 Millionen Euro! Mourinho erhält Mega-Angebot

Er kann selbst verlängern

Was neben den vielen Millionen dafür spricht: Mourinhos Vertrag in Rom endet nächstes Jahr. Außerdem gibt es angeblich Spannungen zwischen „The Special One“ und Klub-Eigentürmer Dan Friedkin. In der Wüste würde man Mourinho in den roten Teppich ausrollen. Laut Informationen der italienischen Zeitung habe er trotz Mega-Deals alle Rechte. Mourinho könnte ihn nach nur einem Jahr wieder kündigen oder ihn bis zur Nordamerika-WM 2026 auf eigenen Wunsch verlängern. Nur die genaue Job-Beschreibung müsste man eben noch festlegen ...