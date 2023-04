Einbruch in Einfamilienhaus: Schmuck und Geld weg

Ihr Unwesen trieben bislang unbekannte Täter am späten Mittwochabend zwischen 19.45 und 22.20 Uhr in einem Einfamilienhaus im Salzburger Stadtteil Gnigl. Die Einbrecher hatten sich durch ein aufgebrochenes Fenster im Wintergarten Zugang verschafft. Ihre Beute: Schmuck und Uhren in einem bisher unbekannten Wert, dazu Geldbeträge im dreistelligen Bereich.