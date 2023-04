Früherer Real-Kicker ist jetzt Krankenpfleger

„Das hilft mir, ein besserer Mensch zu werden“, erzählt Drenthe „NOS Voetbal“, der nach Stationen in England, Spanien, Russland, der Türkei und den Emiraten nun zurück in den Niederlanden ist. Bei Amateurverein Kozakken Boys in Werkendam hält sich das einstige Mega-Talent fit - auch für den Alltag als Krankenpfleger.