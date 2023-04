Die „Brotherhood“ ist bereit für das Endspiel

Trainer Petri Matikainen zeigte auch nach dem Halbfinal-Aus gegen Salzburg (Spiel fünf 0:4, Serie 1:4) Größe: „Salzburg war besser, ich hoffe, sie belohnen sich auch mit der Titelverteidigung.“ Für Bulls-Coach Matt McIlvane war es „bis zum Schluss ein harter Kampf“. Was ihm besonders gefiel: „Wie das Team mit der ersten Play-off-Niederlage nach 17 Siegen umgegangen war, gleich wieder aufgestanden ist.“ Gegen KAC netzten zehn verschiedene Bulls. „Es ist wichtig, dass vorne so viele treffen“, meinte Tom Raffl, „aber der Schlüssel zum Erfolg ist für mich unser Defensivspiel. Bis auf Partie zwei in Klagenfurt waren wir so kompakt. Es fällt leichter, wenn man vorne nur zwei, drei Tore braucht, um zu gewinnen. Das müssen wir ins Finale mitnehmen.“ Das am Donnerstag in Bozen losgeht.