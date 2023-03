GAK regiert im Derby und riecht an der Spitze!

Kapfenberg war die „Bühne“ für das kleine Grazer Fußball-Derby in der Zweiten Liga zwischen Sturm II und dem GAK. Am Ende hatten die vielen mitgereisten Fans der Rotjacken trotz Dauerregens Lust auf Party, denn der Favorit setzte sich 3:2 durch. Und nähert sich so der Spitze und dem Aufstiegsplatz.