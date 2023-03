Mit der „Krone“ zur atemlos-akrobatischen „Luzia“

Diesmal gastiert die fantastische Truppe mit der ebenso poetisch-schönen wie atemlos-akrobatischen Show „Luzia“. Und wer den Weg zum eigens aufgebauten Zelt in Neu-Marx antritt, der darf in seiner Fantasie in ein viel, viel weiter entferntes Land reisen: in ein imaginäres Mexiko, dessen Folklore vergangener Zeiten ebenso gewürdigt wird wie urbane Strömungen von heute.