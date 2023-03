Steirer (22): „Wollte Oma den Hals aufschneiden!“

„Er nahm für sein Vorhaben das größte, längste und schärfste Messer aus der Küchenlade“, erläutert Staatsanwalt Arnulf Rumpold am Freitag in Graz, „und zog es seiner Großmutter von hinten über den Hals.“ - „Warum?“, will Richterin Julia Riffel von dem 22-Jährigen wissen. „Ich hielt es für die beste Lösung. Ich mochte sie nicht mehr. Sie war hässlich und lebte in Inzest mit meinem Opa.“ Das hat er sich zumindest in seinem Wahn eingebildet. Töten wollte er beide, glaubt er.