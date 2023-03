Senioren verursachten drei Unfälle in Salzburg

In Baum gedonnert

Gegen 17 Uhr passierte der nächste Unfall. Auf der Bundesstraße 311 zwischen Lofer und Saalfelden kam ein 73-jähriger Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw schlitterte eine Böschung hinunter und touchierte mehrere Bäume, bevor er frontal in einen Baumstamm prallte. Nachfolgende Autofahrer setzten einen Notruf ab. Feuerwehr und Rettungsdienst retteten den Lenker und seine 70-jährige Gattin aus dem völlig beschädigten Fahrzeug. Die Frau wurde vom Rettungshubschrauber ins Klinikum St. Johann in Tirol geflogen. Der Lenker kam mittels Rettungswagen ins Tauernklinikum Zell am See.