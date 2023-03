Steirer stach im Streit auf Zechkumpanen ein

„Sie sind ja fast nicht wiederzuerkennen“, begrüßte Richter Andreas Lenz den Angeklagten am Donnerstag am Grazer Straflandesgericht. „Die langen Haare sind ab und vom Alk sind wir auch weg?“ - „Ja, jetzt sogar schon ohne Tabletten“, so der 23-Jährige im Sakko. Vor seiner Inhaftierung habe er drei bis vier Liter Wein am Tag getrunken („billige Doppler") und in Graz auf der Straße bzw. in einer Notunterkunft gelebt.