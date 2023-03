SCS Kinowelt wird zu Österreichs modernstem Kino

So eröffent das „All-You-Can-Eat but a la Carte“ Konzept von „Ebi“ mit köstlicher Asian Fusion Kitchen, welches sich in Wien bereits durch ihr Tablet-basiertes Bestellsystem in fünf Filialen einen Namen gemacht hat, den ersten Standort in Niederösterreich - inklusive neuer Außenterrasse und Kinderspielbereich im Restaurant. Weitere Details zur neuen Entertainment Experience im Multiplex sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.