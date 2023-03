Super-Adler auch beim Preisgeld in eigenen Sphären

Schon vor dem „Grande Finale“ in den Julischen Alpen steht fest, dass der 29-Jährige unter Salzburgs Wintersport-Assen die Nummer eins ist, was Prämien betrifft. Sage und schreibe 265.846 Euro an Preisgeld hat der Pongauer, der auch auf den Schanzen oft in eigenen Sphären springt, bereits erhamstert. Und damit fast viermal so viel wie die Nummer zwei - Teamkollege Jan Hörl. Der 24-Jährige hält aktuell bei rund 70.000 Euro, die er für seine Leistungen vom Weltverband (FIS) erhielt, und hofft, die Summe noch ein Stück nach oben schrauben zu können.