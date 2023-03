1000 Sänger bringen die Grazer City zum Klingen

Seit 2014 findet das Chorfestival „Voices of Spirit“ in Graz statt. „Es freut uns besonders, dass diesmal das weltweit gefeierte britische Vokalensemble The Swingles dabei ist“, sagte bei der Präsentation am Dienstag der künstlerische Leiter Franz Herzog. Die Ensemblemitglieder werden ihre Sonderklasse bei einem Galakonzert im Stefaniensaal zeigen und ihr Wissen bei Coachings und der Leitung eines Projektchors weitergeben, für den sich Singbegeisterte noch anmelden können. Miriam Ahrer, Landeschorleiterin, koordiniert die Lange Nacht der Chöre – im Rahmen der Festival-Eröffnung werden dabei 40 Chöre mit 1000 Sängern die Grazer Altstadt zum Klingen bringen.