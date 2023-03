Matthäus watscht Bosse ab: „Mit Füßen getreten“

„Ich bin mir ziemlich sicher, dass Nagelsmann der Rauswurf eiskalt erwischt hat“, so Matthäus, nachdem die Bosse der Bayern „in den letzten Wochen ihren Trainer so sehr gelobt haben, wie ich es zugunsten eines Chef-Coachs in München noch nie erlebt habe“. Matthäus konstatiert, dass „dieses beschützende Etwas, das diesen Verein von allen anderen unterscheidet, so nicht mehr vorhanden ist. Das Mia san mia wird teilweise mit Füßen getreten.“