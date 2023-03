Unfall mit drei Pkw im Tiroler Lechtal endet fatal

Spektakulärer Unfall am frühen Montagabend in Elmen im Tiroler Außerfern: Ein Pole (29) verlor auf der Lechtalstraße die Kontrolle über seinen Wagen, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte dort gegen die Autos von zwei Einheimischen. Während der Pkw des Unfallverursachers anschließend gegen einen Baum prallte, überschlug sich das Fahrzeug eines 38-Jährigen und kam im angrenzenden Feld am Dach liegend zum Stillstand.