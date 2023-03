Mit der „Krone“ zur Streaming-Premiere nach Berlin

Mit der „Krone“ zur Berlin-Premiere

Am 18. April findet die große Premiere der ersten deutschen Produktion von Disney+ in der deutschen Bundeshauptstadt statt. Mit dabei in Berlin sind die Darsteller rund um Malick Bauer, Tyson Ricketts & Svenja Jung sowie das Team hinter den Kulissen bestehend aus dem Produzenten rund und Emmy-Gewinner Jörg Winger und Regisseurin Sarah Blaßkiewitz.



Mit der „Krone“ können Sie bei der Premiere von „Sam - Ein Sachse“in Berlin live dabei sein. Wir verlosen ein exklusives Premieren-Package für einen oder eine glückliche GewinnerIn und Begleitung, bestehend aus: