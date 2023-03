Kindern eine Chance: Erfolgsstory in Uganda

Die Ziele waren gleich klar: „Kindern eine Chance“ will Kindern in Uganda helfen und darüber hinaus Familien unterstützen, die sich um Waisenkinder kümmern. Pleger geht es darum, dass die Kinder nicht auf der Straße schlafen müssen, und dass sie in Schulen einen Zugang zu Bildung bekommen. Als junge Erwachsene sollen sie dann fähig sein, ihr Leben möglichst selbst in die Hand zu nehmen.