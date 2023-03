Auch eine Pleite konnte die Party nicht stoppen

Sie trifft es auf den Punkt, warum auch diesmal fürs dritte Halbfinalspiel gegen Aich/Dob wieder an die 1000 Fans den Weg in die oststeirische Halle fanden. Hartberg baut auf seine Jugend. Das zieht bei den Menschen in der Stadt. Und das ist gut so. Dass dieser Weg erfolgreich sein kann, beweist der TSV in diesem Jahr eindrucksvoll. Vom Abstiegskandidaten zum Europacup-Teilnehmer in der kommenden Saison...