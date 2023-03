Jetzt zum Kinostart von „Sisi & Ich“ gewinnen

Hier lebt man in südlicher Laszivität gewissermaßen als Geschlechtergrenzen negierende Kommune, in der geraucht und gekokst wird, während Popsongs erklingen und die Sonne herniederbrennt. Zugleich dominieren Hungerkuren und Sport das Leben der Monarchin, man kennt das zur Genüge. Für Irma öffnet sich eine neue Gedankenwelt, in der moderne Ideen dominieren und in der sie bald zur Busenfreundin der psychischen Grenzgängerin Sisi aufsteigt. Einzig der schwule Kaiserbruder Luziwuzi bricht in diese beschauliche Idylle, mischt Georg Friedrich doch in einer für ihn ungewohnten Rolle das ruhige Leben mit Fantasie und Wiener Idiom gehörig auf.