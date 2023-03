Dorf feierte seine Vizeweltmeisterin Lisa

Die Vizeweltmeister in der Single-Mixed-Staffel blickten am Samstag auf eine lange Saison zurück, die nun aber noch die Teilnahme bei den Miliitärweltmeisterschaften in der kommenden Woche endet. Für Lisa hatte die Saison zwei markante Höhepunkte: der Weltcupsieg in Frankreich und die Silbermedaille in Oberhof. „Wenn du nach der ersten WM-Woche noch immer keine Medaille hast, dann ist dies sicher schwierig. Die Silber-Medaille war dann der Höhepunkt!,“ erklärt die Reitherin.