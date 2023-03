Warum der steirische Immobilienmarkt schwächelt

Stärkster Rückgang in Leoben

Doch damit ist nun Schluss, wie der auf Grundbuch-Daten beruhende „ImmoSpiegel“ von Re/max belegt. 2022 wurden deutlich weniger Immobilien verkauft, nur 22.003 wechselten im Vorjahr den Besitzer. Das sind um 3494 weniger als 2021. Nur in einem einzigen Bezirk (Murau) gab es mehr Eigentümerwechsel als im Jahr zuvor. Am dramatischsten war der Rückgang der Verkäufe im Bezirk Leoben, wo fast ein Viertel weniger Immobilien den Besitzer wechselten, aber auch in Deutschlandsberg (-22,8 %) oder Graz-Umgebung (-19,6 %) gab es einen massiven Rückgang.