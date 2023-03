Winter Woodstock: Ein Tal im Blasmusikfieber

Seit Freitagvormittag und noch bis Sonntagnachmittag heißt es wieder „Blasmusik on the rocks“ in den drei Orten Brixen, Kirchberg und Westendorf in den Kitzbüheler Alpen. 30 Bands sorgen an drei Tagen auf insgesamt sieben Bühnen für facettenreiche Blasmusik am Berg und im Tal. In seiner zweiten Auflage bietet das einzigartige Großevent, das Winter Woodstock der Blasmusik, noch mehr Hüttengaudi. Denn was wäre ein Winter-Woodstock ohne Blasmusik am Berg oben?