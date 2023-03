Absam: Pkw-Lenker erfasste Biker - schwer verletzt

Motorradfahrer in Graben geschleudert

Als er losfuhr, kam es jedoch zur Kollision mit einem 51-jährigen Motorradlenker. Dieser dürfte in diesem Moment von rechts gekommen sein. Der Biker wurde über die Motorhaube geschleudert und blieb im Straßengraben liegen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in die Klinik nach Innsbruck gebracht.