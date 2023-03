Mit Rekordmeister Rapid zu neuen Höhen

„Sehen uns in Vorreiterolle“

Neben Spielern sollen aber auch ambitionierte Trainer die Möglichkeit bekommen, sich weiterzuentwickeln. „So bieten wir eine interessante Plattform, um unsere Ziele im Nachwuchs zu erreichen“, sagt Helmlinger. Bischofshofen ist der bereits fünfte Partner der grün-weißen Initiative „Partner in der Region“. Weitere „Freunde“ sind dabei etwa der SC Melk oder der SK Schärding. „Wir sehen uns in einer Vorreiterrolle, was die Ausbildung von jungen Fußballern anbelangt“, sagte Rapid Nachwuchsleiter Willi Schuldes. Ziel sei es, auf die Talente in den Regionen zuzugehen und die besten davon zu überzeugen, für Rapid zu spielen.