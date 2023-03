Mission „Titelverteidigung“ für die Kristall-Buam

Ein Titel ohne Wert? Nicht ganz: Denn am Ende würde Rang 1 zumindest die Bundesliga-Saison verlängern, würde man im ersten Spiel des rot-weiß-roten Europacup-Playoffs Heimvorteil genießen. Was nun nicht unbedingt das große Ziel der WSG Tirol in der Quali-Runde sein wird, das erklärte lautet einzig und alleine „Klassenerhalt“. Doch ab Samstag in neun Tagen könnte die Truppe von Thomas Silberberger ihren „Titel“ verteidigen: Bereits in der vergangenen Oberhaus-Saison sonnten sich Raffa Behounek und Co. am Ende der 32 Runden auf Rang 1, durften damit gegen den LASK (später im zweiteiligen Finale gegen Rapid) ran.