Gewinnen Sie edle Tropfen von Doktor Wunderer

Raus aus der Praxis, rein in den Weingarten! Das Weingut Doktor Wunderer bietet einen Blick in unsere Zukunft. Und zwar einen schönen, inspirierenden und verantwortungsvollen. Im nördlichen Weinviertel, und im Westen direkt angrenzend an das raue Waldviertel hat Dr. Gerald Wunderer, im Hauptberuf Allgemeinmediziner und Facharzt für Psychiatrie, einen Traum seiner Familie verwirklicht, und rund zehn Hektar Weinberge zu einem anspruchsvollen und nachhaltigem Weinprojekt entwickelt.