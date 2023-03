Autofahrer verlor Kontrolle und rammte Betonsäule

Äußerst unsanft gestoppt worden ist der BMW eines Autofahrers am Donnerstagvormittag in einer Tiefgarage in St. Pölten. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Lenker die Kontrolle über sein Gefährt, der Pkw rammte in der Folge mit voller Wucht eine Betonsäule. Der Fahrer wurde verletzt ins Spital gebracht, der BMW schwer beschädigt.