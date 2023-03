Tauerntunnel wird für ein Monat gesperrt

Auf der Südrampe wird Mallnitz-Obervellach weiterhin angefahren. Zusätzlich kommt es in diesem Zeitraum zu Fahrplanänderungen: Fernverkehrszüge von Klagenfurt in Richtung Salzburg haben eine um bis 30 Minuten vorverlegte Abfahrtszeit. In der Gegenrichtung muss mit einer verspäteten Ankunftszeit von mindestens 30 Minuten gerechnet werden.