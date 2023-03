20 Millionen Euro für die Straßen im Lungau

Jeder Salzburger Bezirk erhält künftig einen Schwerpunktplan zur umfassenden Sanierung der Landesstraßen. Der erste wurde nun unter Einbindung des Regionalverbandes und in Abstimmung mit allen 15 Gemeinden für den Lungau fertig gestellt. 20 Millionen Euro werden in den kommenden fünf Jahren dort in die Verbesserung des Straßenzustandes investiert.