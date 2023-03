Trotzdem sah man in den vergangenen Wochen, dass seine Entwicklung wieder in eine gute Richtung geht, er am aufsteigenden Ast ist. Nachdem er zu Frühjahrsbeginn teilweise gar nicht im Kader war, hat er sich seinen Stammplatz zurück erkämpft. Vier Tore in den letzten drei Spielen sprechen für ihn. „Ich glaube jetzt mehr an mich als zuvor“, strotzt Sesko vor Selbstvertrauen. „Ich fühle mich gut und weiß, was ich imstande bin, zu leisten. Wichtig ist, dass ich nach der Länderspielpause genau so weitermache.“