Crystal Palace holt alten Bekannten zurück

„Es ist ein Privileg, zu dem Verein zurückkehren zu dürfen, der mir immer so viel bedeutet hat“, sagte Hodgson in einer Erklärung. „Unser einziges Ziel ist es jetzt, Spiele zu gewinnen und die nötigen Punkte zu holen, um unseren Status in der Premier League zu sichern.“ Zuletzt gab es für die „Eagles“ vier Niederlagen in Serie, in diesem Jahr gelang noch kein voller Erfolg in der Liga. Crystal Palace liegt derzeit auf Tabellenplatz zwölf.