Dachdecker starten mit Kampagne Lehrlingsoffensive

200 Fachleute kamen zum Branchentreffen

Referiert wurde in Hall auch über Produktneuheiten und Veränderungen in der Normenwelt. Die Sicherheit am Bau war ebenfalls eines der zentralen Themen. Mehr als 200 Fachleute wohnten dem Branchentreffen bei. Landesinnungsmeister Thomas Senn spricht „von einem vollen Erfolg“.