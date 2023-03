Derby: Über 50 Anzeigen ++ Randale in der U-Bahn

So sei rund um den Beginn der „Rapid-Viertelstunde“ eine Person am Spielfeldrand durch einen vom zweiten Rang des Gästesektors geworfenen Böller verletzt worden, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Montag. Die daraus resultierende Verletzung, offenbar im Gesicht, wurde von Sanitätern versorgt. Die Polizei legte eine Anzeige gegen vorerst unbekannte Täter.