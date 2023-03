114 Feuerwehrleute bei Brand im Einsatz

Die Straßwalchener Feuerwehr wurde am Samstag um 7.54 Uhr zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Gebäude gerufen. Die Hauptwache sowie zwei Löschzüge rückten mit insgesamt 114 Feuerwehrleuten aus, um das Feuer in der Werkstatt zu bekämpfen. Dabei musste auch eine Gasflasche geborgen werden.