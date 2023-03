Beim Überholen mit Pkw kollidiert: Biker tot!

Nach Sturz wurde Motorradlenker sofort reanimiert

An einer Kreuzung bog der 44-Jährige ab, währenddessen bog ein 55-jähriger Autolenker aus Graz-Umgebung in die Wiener Straße und im Folgenden bei der Kreuzung Wiener Straße /An der Kanzel ein. Plötzlich krachte es! Das Auto aus Graz-Umgebung kollidierte mit dem Biker, der gerade zum Überholen angesetzt hatte.