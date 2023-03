Ab Herbst vieles neu in der Pflegeausbildung

Neue Diplomausbildung startet

Im vergangenen Sommer schlossen in Tirol rund 210 Studierende die Bachelor-Diplomausbildung, 95 Schüler die Diplomausbildung an den GuKPS-Schulen sowie rund 130 die Pflegefachassistenz- und rund 270 die Pflegeassistenz-Ausbildung ab. Um die Pflegeausbildung jedoch weiterhin wohnortnaher anbieten und mehr Menschen dafür begeistern zu können, wird ab dem kommenden Herbst an den GuKPS-Schulen Hall i.T., Schwaz, Kufstein, St. Johann i.T. und Zams der Start von dreijährigen Diplomausbildungen in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege noch einmal ermöglicht. „Die Fortführung der Diplomausbildung an den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen der Tiroler Fondskrankenanstalten ermöglicht einen wohnortnahen und flexiblen Zugang zur Pflegeausbildung und -beschäftigung“, erklärt Gemeindeverbandsobmann des BKH St. Johann i.T. Paul Sieberer.