Reform erhöht den Druck, Titel als heiße Kartoffel

Kopleder kehrt zur „Ex“ zurück

Nach seinem Karriereende im Vorjahr hatte Eugendorf-Stürmer Christof Kopleder gehofft, dort anderweitig tätig werden zu können. Als das flach fiel, wurde er Sportchef in Puch. Dort verabschiedete er sich am Donnerstag nun vorzeitig. Da durchsickerte, dass er ab Sommer in Eugendorf übernimmt, wurde er nun gleich freigestellt. „Schade, ich hätte gerne die Saison noch beendet. Es war eine coole, sehr lernintensive Zeit für mich“, erklärt Kopleder, der schon in Bälde in Eugendorf ankommen wird.