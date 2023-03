Rettungswagen kollidierte mit Pkw: Zwei Verletzte

Schon wieder hat sich ein Unfall mit einem Rettungswagen ereignet: Ein 59-Jähriger war mit seinem Firmen-Pkw in der Rudersdorfer Straße in Richtung Norden unterwegs und wollte die Kreuzung Puntigamer Straße/Puchstraße überqueren, als ein Rettungswagen auf der Puntigamer Straße in Richtung Westen mit Folgetonhorn und Blaulicht einfuhr. Die 42-jähriger Fahrerin hielt das Fahrzeug an der Kreuzung bei Rotlicht nicht an.