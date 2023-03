Die kleine Botin gießt erste Osterkerzen

Vor einigen Tagen habe ich beim Spazieren im Wald den ersten Schmetterling dabei beobachtet, wie er seine Flügel in der Sonne getrocknet hat. Und gleich daneben standen zartlila Veilchen. Jetzt dauert es nicht mehr lange, dann wird der Frühling auch in meinem Stadtgarten ankommen. Das ist die wundervolle Zeit der Vorfreude: ein Neubeginn und der Anfang eines reichen Jahres. Meine beiden Kinder sind im Frühling geboren und genau so fühlen sich für mich diese Tage jetzt an: In freudiger Erwartung darauf, was kommt.