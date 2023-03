Tickets für Doku über Louis Tomlinson gewinnen!

Der Dokumentarfilm „All Of Those Voices“ (ab 22. März im Kino) wirft einen unverfälschten und echten Blick auf Louis Tomlinsons musikalischen Werdegang. Mit nie zuvor gezeigtem Videomaterial und einem Blick hinter die Kulissen von Louis‘ ausverkaufter 2022 World Tour bietet „All Of Those Voices“ eine einzigartige Perspektive darauf, wie es ist, in der heutigen schnelllebigen Welt ein Musiker zu sein. Wir verlosen Tickets für die grandiose Kino-Doku am 22. März in den Cineplexx Kinos in Linz, Salzburg, Graz und Innsbruck sowie die Hollywood Megaplex-Kinos in der PlusCity Pasching und im Gasometer Wien.