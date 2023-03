Unsichtbare Behinderungen wiegen im Alltag schwer

„Krone“: Frau Prohászka, wenn man Sie hier sieht, merkt man nichts von Ihrer Erkrankung. Ist es schwierig, den Menschen Ihre Behinderung zu vermitteln?

Katharina Prohászka: Ja, gerade im Bildungsbereich. Wenn man in der Schule oder bei Praktika sagt, dass man eine Erkrankung hat und dass es eventuell mehr Fehlzeiten gibt, heißt es, das sei kein Problem. Aber sobald etwas passiert, ist es doch ein Problem. Das habe ich in den letzten Jahren leider in verschiedenen Schulen erlebt.