Nach Unfall mit Schwerverletzter ermittelt Polizei

Der Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Mittwoch, am Sonntag wendete sich die Polizei mit der Bitte und Hinweise an die Bevölkerung. Die 20-jährige Autofahrerin war am 8. März kurz nach Mitternacht auf der Innsbrucker Anton-Melzer-Straße in Richtung Osten unterwegs. An der Kreuzung mit der Leopoldstraße kam es zum Unfall: Die Einheimische krachte in das entgegenkommende Auto eines Italieners, der auf der Abbiegespur nach links fahren wollte.